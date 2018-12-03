Stuttgart mit Passagierrekord

Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Am Flughafen Stuttgart starten und landen erstmals mehr als 11 Millionen Fluggäste in einem Jahr, im letzten Jahr wurde diese Marke noch um einige Tausend verpasst.

Ganz überraschend kommen die neuen Höchstwerte am Flughafen Stuttgart nicht. Die Spitzenzahlen haben sich schon übers Jahr 2018 abgezeichnet. Nun begrüßten die beiden Flughafenchefs Walter Schoefer und Dr. Arina Freitag am Freitag Sabine Grieger aus Öhningen bei Konstanz als elfmillionsten Passagier des Jahres 2018. Sie flog von Stuttgart nach Hamburg, um dort am Wochenende gemeinsam mit ihrem Mann und mit Freunden ihren Geburtstag zu feiern. Die beiden Flughafenchefs überreichten der Passagierin der Rekordmarke mit Glückwünschen einen großen Blumenstrauß und einem Fluggutschein über 200 Euro.