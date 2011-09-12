airberlin mit mehr Passagieren

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft airberlin hat im August dieses Jahres 3.759.405 Passagiere befördert und damit knapp ein Prozent mehr Gäste an Bord gehabt als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Die Auslastung der Flotte erhöhte sich im Monatsvergleich um 1,7 Prozentpunkte auf 85,1 Prozent, während die Kapazität gezielt um 1,1 Prozent reduziert wurde. Von Januar bis August 2011 konnte die Fluggesellschaft einen Passagierzuwachs von 4,5 Prozent auf 23.991.972 Gäste verzeichnen und die Auslastung der Flotte in den ersten acht Monaten des Jahres um 2,8 Prozentpunkte steigern: von 75,2 Prozent auf 78,0 Prozent. Die kumulierte Kapazität erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,7 Prozent.