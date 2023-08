AirUnion löst sich definitiv auf

Die aus fünf Airlines bestehende Allianz sollte durch eine staatseigene Gruppe von neun Fluggesellschaften ersetzt werden, so hatte es die Russische Regierung vorgesehen. Nun hat AirUnion entschieden, dass sie sich auflösen will, nachdem die Management Firma den Betrieb eingestellt hat. Gemäss COO Gustav Baldauf arbeitet AirUnion aber noch an einer Lösung. Gespräche der Regierung mit der vorgesehenen Nachfolgerin Atlant-Soyuz Airlines wurden vorläufig eingestellt.