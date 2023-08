AirTran meldet sinkende Verkehrszahlen

Low-Cost-Carrier AirTran Airways, eine Einheit der AirTran Holdings Inc., hat gestern ihre Zahlen für den Monat Mai veröffentlicht.

Der Personenverkehr ging gemäss ihrem Bericht um 11,1 Prozent auf 1,54 Milliarden RPMs zurück. Die Kapazität gemessen in Available Seat Miles sank ebenfalls um 9,6 Prozent auf 1,98 Milliarden. Die erreichte durchschnittliche Auslastung lag bei 78 Prozent, 1,3 Prozentpunkte tiefer als im Vergleichsmonat des Vorjahres. In den ersten fünf Monaten seit Jahresbeginn ist der Verkehr um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat geschrumpft und erreichte 7,14 Milliarden, die Kapazität fiel um 7,8 Prozent auf 9,22 Milliarden ASMs und resultierte ein einer Auslastung von 77,5 Prozent, ein leichter Anstieg von 1,6 Prozentpunkten.