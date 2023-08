AirTran meldet Gewinn

AirTran Holdings Inc. konnte das zweite Quartal mit einem Gewinn von US$ 78,4 Millionen abschliessen.

Der zwischen April und Juni erwirtschaftete Umsatz ging zwar um 13 Prozent auf US$ 603,7 Millionen zurück, doch die in Orlando beheimatete Airline konnte unter dem Strich ein Plus von US$ 78,4 Millionen oder US$ 0,56 pro Aktie ausweisen. Im letzten Jahr hatte sie in derselben Periode einen Verlust von US$ 14,8 Millionen verbucht. Ausschliesslich der einmaligen Einkünfte und Aufwände kommt der Gewinn auf US$ 0,34 zu liegen. Analisten rechneten mit US$ 0,32 pro Aktie.

