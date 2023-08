AirAsia meldet Gewinn

AirAsia verbuchte im dritten Quartal einen Netto-Gewinn von US$38,4 Millionen dank ansteigender Passagierzahlen und Einkommen aus Zusatzdienstleistungen.

Im dritten Quartal des letzten Jahres hatte der Low-Cost-Carrier noch einen Verlust von US$137 Millionen einstecken müssen. Die Einnahmen in diesem Jahr stiegen um vier Prozent auf US$218,5 Millionen an. Insgesamt beförderte die Airline 5,9 Millionen Passagiere, 24 Prozent mehr als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Das Nebeneinkommen aus neuen Produkten und Dienstleistungen kletterte um 86 Prozent auf US$38,4 Millionen. AirAsia hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende Jahr 25 Millionen Passagiere zu transportieren. Ausserdem will sie neue Routen nach Indien einführen und das Angebot nach Singapur, China und andere Südostasiatische Destinationen erweitern.