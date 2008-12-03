AirAsia schreibt zum ersten Mal Verluste

Verluste aus Absicherungsgeschäften und die Währungsschwankungen zogen AirAsia in ihren ersten Quartalsverlust, seit sie 2004 an die Börse ging.

Verluste aus Hedging Geschäften und die Währungsschwankungen zogen AirAsia in ihren ersten Quartalsverlust, seit sie 2004 an die Börse ging.

Ihr Verlust im dritten Quartal beträgt MYR 465,5 Millionen (USD 128,2 Millionen), im Vorjahr waren es von MYR 180 Millionen Gewinn. Die Absicherung des Treibstoffes führte zu einem Verlust von MYR 215 Millionen. Der Anstieg des Dollars gegenüber dem Ringgit führte zu MYR 213 Millionen Umrechnungsverlust.