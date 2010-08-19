AirAsia meldet Quartalsgewinn

Der malaiische Low-Cost-Carrier AirAsia verbucht eine Zunahme seines Gewinns dank höheren Einnahmen.

Die Airline meldet für das zweite Quartal einen Gewinn von US$63 Millionen, in der Vergleichsperiode des Vorjahres waren es US$44,4 Millionen gewesen. Die Umsätze kletterten um 26 Prozent auf US$300 Millionen, angeführt von einem Anstieg der Ticketverkäufe um zwanzig Prozent und 76 Prozent höheren Einnahmen aus Nebenerwerben, darunter Gepäckzuschläge und Einnahmen aus Getränke- und Essensverkäufen während des Fluges. Die Treibstoffkosten stiegen gleichzeitig um 59 Prozent auf US$102,7 Millionen. AirAsia erweiterte ihre Kapazität um neun Prozent.