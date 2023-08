AirAsia kauft Anteile an VietJet Air

AirAsia hat in dieser Woche 30 Prozent der Anteile an VietJet Air, einer in Hanoi beheimateten Startup Airline, erstanden.

Die vietnamesische Airline soll deshalb künftig unter dem Namen VietJet AirAsia fliegen. Das Startup Unternehmen wollte ihre Flüge ursprünglich im vierten Quartal des letzten Jahres aufnehmen und dazu 737-800 oder A320 Flugzeuge einsetzen. Die private Fluggesellschaft verfügte über ein Startkapital von US$32,2 Millionen und war im Besitz der Sovico Holdings. Durch den Kauf der AirAsia und der Geburt von VietJet AirAsia werde der vietnamesische Markt erweitert und das Angebot diversifiziert, so VietJet. AirAsia ihrerseits besitzt bereits andere Airlines in Malaysien, Thailand und Indonesien. Ausserdem hat sie im letzten Monat mit Jetstar Airways, der Tochtergesellschaft von Qantas Airways, eine Allianz gegründet.