AirAsia meldet soliden Gewinn

Der Low Cost Carrier aus Kuala Lumpur erwirtschaftete im zweiten Quartal 2009 einen Gewinn von 39,6 Millionen US Dollar.

Im gleichen Vorjahreszeitraum machte AirAsia einen viel kleineren Gewinn von 2,6 Millionen US Dollar. Die erfolgsverwöhnte Gesellschaft aus Malaysia erwirtschaftete im zweiten Quartal einen Umsatz von 187 Millionen US Dollar, die Verkehrsleistung ist um 22 Prozent auf 5,5 Milliarden Passagierkilometer gewachsen, die Nachfrage konnte um 23 Prozent auf 4,06 Milliarden Passagierkilometer gesteigert werden. Die Auslastung betrug im zweiten Quartal 2009 74,8 Prozent. Die Verantwortlichen von AirAsia rechnen im nächsten Halbjahr mit ähnlichen Wachstumsraten.