AirAsia weiterhin optimistisch

Der Low-Cost-Carrier AirAsia gab heute einen Verlust für das vierte Quartal bekannt, bleibt aber weiterhin optimistisch.

Verantwortlich für den Abtaucher in den roten Bereich seien Abschreibungen aus alten Fuel Hedge Verträgen, so die Airline. Davon abgesehen sei die Leistung „phänomenal“ gewesen. Der Verlust für das dritte Quartal, das am 31. Dezember 2008 zu Ende ging, belief sich auf US$ 73,8 Millionen. Die Einnahmen stiegen um 32 Prozent auf US$ 225 Millionen, während die Passagierzahlen ebenfalls um 21 Prozent auf 3,3 Millionen kletterten. Für das laufende Jahr erwartet AirAsia weiterhin ein Wachstum der Passagierzahlen um fünfzehn bis zwanzig Prozent.