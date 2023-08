Air New Zealand meldet Januar Zahlen

Mit dem neuseeländischen Flag Carrier flogen im Januar 2010 mit 939 Tausend Passagieren 1,7 Prozent mehr Fluggäste als im Januar 2009.

Air New Zealand baute ihr Angebot gegenüber der selben Vorjahresperiode um 9,7 Prozent auf 2,550 Milliarden Sitzplatzkilometer ab, da der Nachfragerückgang lediglich um 6,9 Prozentpunkte auf 2,193 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückging, konnte die Auslastung um 2,6 Punkte auf solide 86 Prozentpunkte erhöht werden. Im Inlandverkehr stiegen bei Air New Zealand im Januar 570.000 Passagiere zu, dies entspricht einer Zunahme von 9,4 Prozent, auf den Auslandflügen transportierte die Gesellschaft mit 792.000 Fluggästen 3,9 Prozent mehr Passagiere als in der selben Vorjahresperiode. Die Langstreckenflüge verzeichneten mit 147.000 Passagieren einen relativ starken Rückgang von 16,7 Prozent. Air New Zealand meldet für das laufende Geschäftsjahr, das Ende Juni 2010 abgeschlossen wird, 10 Prozent tiefere Durchschnittserträge.