Gripen International hofft auf Bulgarien

An die Air Show vom 3. bis 4. September 2011 Bulgarian International Aviation Festival schickt Schweden vier ihrer Gripen. Saab und Gripen International hoffen auf einen neuen Exportkunden.

Bei dem Saab Gripen handelt es sich um eines der besten Kampfflugzeuge auf dem Markt, Exportkunden konnte Schweden für dieses Mehrzweckkampfflugzeug schon einige an Land ziehen, der Wunsch nach mehr Abnehmern ist bei Saab, Gripen International und Schweden gross. Kein anderes Industrieland dieser Grösse ist heute noch in der Lage leistungsfähige Kampfflugzuge dieser Klasse zu entwickeln, auf dem Markt einzuführen und über den ganzen Lebenszyklus von vierzig bis fünfzig Jahren zu begleiten. Schweden hat im Bau von Kampfflugzeugen eine grosse Tradition, mit dem Saab Draken entstand in den 1950er Jahren ein Hochleistungskampfflugzeug, das bis über die Jahrtausendwende in Österreich im Einsatz stand und schliesslich durch den Eurofighter abgelöst wurde. Gefolgt wurde diese Maschine von dem Saab Viggen, der ebenfalls lange Jahre zu den besten Kampfflugzeugen zählte, bis er in Schweden vom Gripen abgelöst wurde. Schweden hofft den Gripen auch in Bulgarien ins Rennen bringen zu können, hier würde die Beschaffung dieses Jets durchaus Sinn machen.

Video: Saab Draken in Österreich