Air China kauft vier Boeing 777

Die chinesische Fluggesellschaft bestellte bei Boeing vier weitere Boeing 777-300ER, die Maschinen werden voraussichtlich ab 2013 ausgeliefert.

Die Bekanntmachung des Auftrages erfolgte über eine Information an die Börse Shanghai. Der Marktwert dieser vier zweimotorigen Verkehrsflugzeuge entspricht 1,15 Milliarden US Dollar. Air China erwartet jedoch einen grosszügigen Rabatt auf diesem Preis. Die Boeing 777-300ER werden zwischen 2013 und 2014 an den chinesischen Flag Carrier ausgeliefert und werden mit General Electric GE90 ausgerüstet.