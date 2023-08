Air Baltic ist unter den Besten

Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic wurde als eine der weltbesten Fluglinien für die „Budgies World Low Cost Airline Awards“ nominiert.

Eine unabhängige Jury des World Low Cost Airlines schlug die Fluglinie in der Kategorie „Best Low Cost Airline“ vor. Bertolt Flick, CEO und Präsident von Air Baltic: „Air Baltic verfolgt ein einzigartiges hybrides Geschäftsmodell. Es vereint die Stärken eines Netzwerk-Carriers mit denen von Low-Cost-Airlines. Für die erfolgreiche Restrukturierung und das fokussierte Management wurde Air Baltic schon mit diversen internationalen Preisen ausgezeichnet. Die jetzige Nominierung in den Low-Cost-Spitzenkreis würdigt nun unsere Bemühungen, unseren Passagieren günstige Tickets zu bieten." Neben Air Baltic nominierte der World Low Cost Airlines Congress auch Tiger, AirAsia, Ryanair, Spicejet und Air Arabia in der Kategorie „Best Low Cost Airline“. Von ihrem Heimatflughafen Riga aus bedient Air Baltic mehr als 80 Ziele. So erhalten Air Baltic-Passagiere aus Deutschland, Österreich und der Schweiz einen bequemen Anschluss an das Streckennetz in Europa, der GUS und dem Nahen Osten.