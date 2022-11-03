Delta kann Gewinnzone halten

Airbus A350-900 Delta Air Lines (Foto: Airbus)

Delta Air Lines kann für das dritte Quartal 2022 trotz der hohen Treibstoffpreise wieder einen Nettogewinn von 695 Millionen US-Dollar bekanntgeben.

Wie alle anderen US-amerikanischen Fluggesellschaften hat sich auch Delta Air Lines von Corona erholt. Eine starke Nachfrage und höhere Preise liessen die weltweit zweitgrösste Fluggesellschaft wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Delta konnte bei einem Umsatz von 13,975 Milliarden Dollar einen operativen Gewinn von 1,456 Milliarden Dollar einfliegen. Der Umsatz lag elf Prozent höher als vor der Krise im Jahr 2019, dies liegt an den hohen Treibstoffkosten. Delta Air Lines musste im dritten Quartal trotz eigener Raffinerie für das Kerosin 48 Prozent tiefer in die Taschen greifen als vor der Krise im dritten Quartal 2019.

Das Angebot erreichte bei Delta im dritten Quartal 63,007 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vorkrisenjahr 2019 lag dieses noch bei 75,742 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Nachfrage lag bei 54,786 Milliarden Sitzplatzmeilen, vor der Krise wurden 66,862 Milliarden Sitzplatzmeilen nachgefragt. Die Flugzeuge waren zu 87 Prozent ausgelastet, ein Prozentpunkt tiefer als vor der Krise.