Delta meldet starkes drittes Quartal

Delta Airlines Airbus A330-300 (Foto: Delta Airlines)

Delta Air Lines hat im dritten Quartal 2023 einen Nettogewinn von 1,108 Milliarden US Dollar eingeflogen, das entspricht einem Gewinnwachstum von 59 Prozent.

Verglichen mit dem dritten Quartal 2022 ist der Umsatz um elf Prozent auf 15,488 Milliarden US Dollar angestiegen. Die operativen Kosten haben sich um acht Prozent auf 13,504 Milliarden US Dollar verteuert. Der Betriebsgewinn kam auf 1,984 Milliarden US Dollar zu liegen, im dritten Quartal 2022 resultierte noch ein operativer Gewinn von 1,456 Milliarden US Dollar, somit konnte der Gewinn aus dem operativen Flugbetrieb um 36 Prozent gesteigert werden.

Das Angebot lag im dritten Quartal 2023 bei 73,226 Milliarden Sitzplatzmeilen, die Nachfrage erreichte dabei 64,095 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung der Flugzeuge erreichte bei Delta Air Lines im dritten Quartal 88 Prozent, das war ein Prozentpunkt besser als im dritten Quartal 2022.