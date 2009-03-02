Aeroflot erreicht trotz Krise Rekordzahlen

Aeroflot Russian Airlines starteten trotz schlechter wirtschaftlichen Lage mit wachsenden Zahlen ins neue Jahr.

Im Januar transportierte die russische Airline 0,3 Passagiere mehr als im Vorjahr, nämlich 635.900. Der Verkehr stieg um 2,6 Prozent auf 1,97 Milliarden RPKs. Diese positive Entwicklung bei Aeroflot ist umso beeindruckender, als der Verkehr im einheimischen Markt Russlands rückläufig und im Januar um 20 Prozent gefallen ist. Das Einkommen der Airline stieg im ersten Monat des Jahres auf US$ 191 Millionen. Aeroflot hat ein Anti-Krisen-Programm eingeführt, das unter anderem Zeitplanverbesserungen und Streckenoptimierungen zur Kostensenkung vorsieht.