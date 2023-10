Edle Weine bei Delta Air Lines

Delta Air Lines Boeing 767-300ER (Foto: Delta Air Lines)

Edle Tropfen in 11.000 Metern Höhe: Das jüngste Weinangebot von Delta Air Lines bringt neue Auswahl an Bord.

In diesem Herbst erweitert Delta sein einzigartiges Weinprogramm um 17 hochwertige edle Tropfen, die in einem wechselnden Menü an Bord angeboten werden. Der Weinservice, der in allen Main Cabins und höheren Service-Klassen verfügbar ist, bietet eine vielfältige Auswahl an Geschmacksrichtungen, die es den Gästen ermöglicht, die perfekte Kombination auszuwählen, um ihre Mahlzeit an Bord in ein feines Esserlebnis zu verwandeln.

Genauere Informationen zu den ausgewählten Weinen sind erhältlich unter: https://news.delta.com/wine-dine-recline-deltas-revamped-wine-program-brings-new-selections-board

„Während die Auswahl einer Liste von köstlichen Weinen selbst von größter Bedeutung war, gingen Deltas Kriterien bei der Auswahl der Programmpartner weit über das Finish eines Weins hinaus", so Kristen Manion Taylor, S.V.P. of In-flight Service. „Die endgültige Auswahl repräsentiert Marken, die Deltas Werte teilen - Marken, die die vielfältige Gemeinschaft der Weinwelt widerspiegeln und in ihrer Branche führend in puncto Nachhaltigkeit sind."

In Zusammenarbeit mit der weltbekannten Master-Sommelière Andrea Robinson haben die Delta-Teams eine Weinkarte zusammengestellt, die anspruchsvoll, ausgewogen, vielfältig und köstlich ist. In einem umfangreichen Auswahlverfahren wurden Hunderte von Kandidaten in die engere Wahl gezogen.

„Ein guter Wein lässt gutes Essen noch besser schmecken", so Robinson. „Das gilt besonders in der Höhe, wo es so viel Feuchtigkeit und Aromakonzentration gibt; Weine mit lebendiger Säure sowie kräftiger Frucht und Aromatik halten die Geschmacksknospen aktiv und helfen, die Aromen der Speisen hervorzuheben."

Alle Weine werden Deltas erstklassiges Angebot an Bord ergänzen - das Team stellte sicher, dass jeder Tropfen in 11.000 Metern Höhe gut schmeckt, wo die Geschmacksknospen gedämpft sind und verschiedene Aromen akzentuiert werden.

Ein Blick darauf, was die Gäste in den einzelnen Kabinen erwarten können

Delta One: Deltas hochwertigste Kabine bietet die größte Anzahl an Premiumweinen, die jemals an Bord angeboten wurde. Gäste können sich auf eine Auswahl von zwei Rotweinen, zwei Weißweinen, Rosé, Champagner und Portwein freuen, die auf einer gedruckten Speisekarte zu finden sind, die Passagiere während des Fluges erhalten. Zum ersten Mal wird das ganze Jahr über ein Rosé-Angebot verfügbar sein.

First Class Inlandsflüge: Kunden der First Class werden eine Vielzahl von Premium-Weinen wie Pebble Lane Cabernet Sauvignon und Chardonnay in 750-ml-Flaschen genießen können - ein wiederkehrender Fan-Favorit. First Class-Gäste können zwischen einer Weiß- und einer Rotweinoption wählen.

Delta Premium Select, Delta Comfort Plus und Main Cabin: Neuzugänge wie der Casa Saulita Chenin Chardonnay werden auf internationalen Strecken für köstlichen Geschmack sorgen, während auf Inlandsstrecken weiterhin einige der vielfältigen und von Frauen geführten Weinmarken (Imagery Estate, Une Femme) angeboten werden, die die Passagiere bereits kennen und lieben.

Deltas wechselndes Weinprogramm bringt den Vorteil mit sich, dass sich die Kunden bis August des nächsten Jahres auf saisonale Aktualisierungen der Speisekarte freuen können. Ganz gleich, ob Gäste ihren Lieblingswein genießen oder einen Geschmack und eine Region entdecken möchten, die sie noch nie zuvor probiert haben - Deltas neues Weinsortiment bietet für jeden Weinkenner, Laien oder Enthusiasten ein bisschen von allem.