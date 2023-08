Aer Lingus passt ihre Pläne an

Unter anderem will der irische Low-Cost-Carrier im Winter die Kapazität bei den Langstreckenflügen um 25 Prozent kürzen.

Daneben bietet die Airline ihren Piloten und FlugbegleiterInnen unbezahlten Urlaub an und will auch die Kapazität der Kurzstreckenflüge in Belfast und Dublin trimmen, indem sie Flüge nach Washington und San Francisco, resp. Chicago OHare kürzt, während sie auf den Flughäfen Shannon und London Gatwick sowohl Frequenz als auch Routen erweitern will. Diese Aktion folgt nach einer Prüfung aller Operationen, die bereits Ende April angekündigt worden war.