Aer Lingus übernimmt Airbus A321XLR

Aer Lingus Airbus A321XLR (Foto: Airbus)

Aer Lingus hat ihren ersten von sechs Airbus A321XLR erhalten. Irlands Flag Carrier ist damit die zweite Airline, die den Airbus A321XLR betreibt.

Angetrieben von CFM LEAP-1A-Triebwerken startete das Flugzeug am 18. Dezember vom Airbus-Produktionsstandort in Hamburg, Deutschland, zum Heimatflughafen von Aer Lingus am Flughafen Dublin, Irland.

Der Aer Lingus A321XLR ist mit 184 Sitzen in einer Zweiklassenkonfiguration ausgestattet, darunter 16 voll ausfahrbare Business Class- und 168 Economy Class-Sitze. Es ist das erste Flugzeug in der Aer Lingus-Flotte, das Passagieren und Kabinenpersonal den verbesserten Komfort der Airspace-Kabine von Airbus bietet, die über XL-Gepäckablagen mit 60 Prozent mehr Stauraum im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation verfügt. Darüber hinaus steht allen Passagieren Konnektivität im Sitz zur Verfügung, während das neueste Beleuchtungssystem das Gesamterlebnis der Passagiere verbessert.

Mit dem Flugzeug kann Aer Lingus neue Routen jenseits der US-Ostküste und Kanadas bedienen, darunter Ziele wie Nashville und Indianapolis.

Der Airbus A321XLR ist der nächste Evolutionsschritt der A320neo-Familie und reagiert auf die Marktnachfrage nach mehr Reichweite und Nutzlast, wodurch für die Fluggesellschaften noch mehr Wert geschaffen wird. Er wird eine beispiellose Extra-Langreichweite von bis zu 4.700 Nautischen Meilen (8.704 km) bieten, etwa 15 Prozent mehr Reichweite als der A321LR und einen 30 Prozent geringeren Treibstoffverbrauch pro Sitz im Vergleich zu Konkurrenzflugzeugen der vorherigen Generation sowie geringere NOx-Emissionen und Lärm. Bisher hat Airbus mehr als 500 Bestellungen für diesen Typ erhalten.

Wie alle Airbus-Flugzeuge kann der A321XLR bereits mit bis zu 50 Prozent nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) betrieben werden. Airbus strebt an, seine Flugzeuge bis 2030 zu 100 Prozent mit SAF auszustatten.