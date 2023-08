Aegean macht Olympic ein Angebot

Die private Fluggesellschaft Aegean Airlines hat heute überraschend eine Offerte zum Kauf der Olympic Airlines eingereicht.

Die griechische Airline konkurrenziert damit eine Offerte der Marfin Investment Group. Aegean Airlines bietet 90 Millionen Euro für den Kauf der Olympic Airlines. Für die Übernahme der Wartungsanlagen will sie weitere 20 Millionen zahlen und für 60 Millionen die Firma Pantheon kaufen. Damit liegt ihr Angebot weit über den von MIG offerierten 62,4 Millionen. Aegean will eine starke Airline aufbauen, die sich auf dem Europäischen Markt durchsetzen kann. Letzten Monat hatte die Regierung sich an die griechischen Geschäftsmänner gewendet, nachdem eine Ausschreibung der Olympic Airlines erfolglos beendet worden war. Seit Jahren liegt sich Griechenland mit Brüssel wegen dem Thema illegaler Staatshilfe in den Haaren. Die Europäische Kommission hat den Verkauf der Airline bewilligt und erklärt, auf weitere rechtliche Schritte zu verzichten, sollte dieser vorangehen.