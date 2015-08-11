Jordanien kauft das Pilatus PC-9 M Trainingssystem

Pilatus PC-9 (Foto: Pilatus Aircraft)

Die Pilatus Flugzeugwerke AG freut sich mitteilen zu können, dass die Königlich Jordanische Luftwaffe einen Vertrag über den Kauf von neun Pilatus PC-9 M Trainingsflugzeugen unterzeichnet hat.

Der Auftrag umfasst nebst den Flugzeugen auch einen Simulator, Trainingsmaterialien sowie eine umfassende Logistikunterstützung. Um die Pilotenausbildung zu modernisieren, setzt die Königlich Jordanische Luftwaffe mit dem Pilatus PC-9 M zukünftig auf ein äusserst modernes, leistungsfähiges und kosteneffizientes System für die Grund- und Fortgeschrittenenausbildung ihrer Piloten. Der Vertragsunterzeichnung vorausgegangen sind harte, über viele Jahre andauernde Verhandlungen, in welcher der PC-9 M schliesslich als Gewinner hervorging.

Oscar J. Schwenk, Verwaltungsratspräsident von Pilatus, kommentiert den Vertragsabschluss wie folgt:

„Wir freuen uns sehr, die Luftwaffe von Jordanien als neues Mitglied in der Pilatus Familie begrüssen zu dürfen. Und natürlich freut es mich, dass sich Pilatus gegen namhafte, internationale Mitkonkurrenten durchsetzen konnte und sich die Luftwaffe in der Endrunde für unseren PC-9 M entschieden hat!“

Markus Bucher, CEO der Pilatus, ergänzt:

„Wir sind hocherfreut über unseren neuen Kunden und sind überzeugt, dass aufgrund des Typenentscheides zukünftig auch andere Luftwaffen für ihre Pilotenausbildung eine Lösung mit den effizienten Pilatus Trainingsflugzeugen prüfen werden. Der Entscheid zeigt erneut, dass wir mit unserem Angebot an Trainingsflugzeugen die Weltspitze sind!“

Der PC-9 M ist ein bewährtes und effizientes Trainingssystem, welches von vielen Luftwaffen auf der ganzen Welt erfolgreich eingesetzt wird. Die von der Königlich Jordanischen Luftwaffe erworbenen PC-9 M werden ab Januar 2017 ausgeliefert und bilden zukünftig das Rückgrat der Ausbildung von Militärpiloten, welche zukünftig Militärjets der neusten Generation fliegen werden.

Pilatus ist bestrebt, der Königlich Jordanischen Luftwaffe Schweizer Qualität zu bieten und mit ihr das für ihre Bedürfnisse optimalste Trainingssystem für die Grund- und Fortgeschrittenenausbildung ihrer Piloten einzuführen – den Pilatus PC-9 M.

Pilatus Aircraft