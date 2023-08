ABX Air Cargo ist neu IOSA zertifiziert

Die Internationale Lufttransport Vereinigung IATA untersucht jedes seiner Mitglieder auf festgelegte Sicherheitsstandards.

Die IATA war schon immer bestrebt den Flugverkehr noch sicherer zu machen als er schon ist. In einem Turnus von zwei Jahren wird jedes Mitglied von ausgebildeten Prüfern in den Bereichen Flugoperation, Technik, Verwaltung und Führung unter die Lupe genommen. Das Audit Team von IATA hat in den letzten Jahren bereits 570 Audits bei ihren Verbandsmitgliedern vorgenommen. ABX Air Cargo wurde im Oktober 2007 durch Mitarbeiter von IATA auf die Standards überprüft und erhält jetzt die begehrte IOSA Zertifizierung. Die Prüfer haben nur kleine Mängel entdeckt, die innerhalb eines Monates durch ABX Air angepasst wurden. Die Geschäftsleitung von ABX Air ist stolz die Sicherheitsbeurkundung nun in der Tasche zu haben.