IATA fordert Massnahmen der indischen Regierung

Die indischen Fluggesellschaften könnten 2008 zusammen bis zu USD 1,5 Milliarden verlieren.

Das befürchtet die International Airline Transport Association IATA. IATA, in der mehr als 230 Airlines organisiert sind, rief die indische Regierung dazu auf, die Fluggesell- schaften im Kampf gegen hohen Kosten und sinkenden Nachfrage zu unterstützen.

Indien gehöre zu den Ländern mit dem höchsten Kerosinpreis, daher sei es unmöglich, eine wettbe- werbsfähige Kostenstruktur aufzubauen. Indien müsse die Kosten für den Flugbetrieb senken, die Infrastruktur verbessern und globale Standards adaptieren.