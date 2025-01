A-29 Super Tucano für Uruguay

Embraer A-29 Super Tucano für Uruguay (Foto: Embraer)

Uruguay hat bei dem brasilianischen Flugzeugproduzenten Embraer fünf A-29 Super Tucano bestellt, die Flugzeuge sollen ab diesem Jahr ausgeliefert werden.

Embraer gab am 14. Januar 2025 bekannt, dass die uruguayische Luftwaffe (FAU) und das uruguayische Verteidigungsministerium (MDN) Optionen für fünf A-29 Super Tucano-Flugzeuge in Festbestellungen umgewandelt haben. Die Vereinbarung ist Teil eines im August 2024 unterzeichneten Kaufvertrages, als die FAU eine Festbestellung für ein Flugzeug plus die jetzt umgewandelten Optionen bekannt gab. Die Vereinbarung umfasst auch Missionsausrüstung, integrierte Logistikdienste und einen Flugsimulator. Der Vertrag ist Teil eines Flottenerneuerungsprogramms zur Erweiterung der Betriebskapazität der FAU.

Mit Uruguay und der kürzlich erfolgten Beschaffung der ersten A-29 in NATO-Konfiguration (A-29N) durch Portugal erreicht die A-29 Super Tucano 20 Betreiber weltweit und kann über 290 Bestellungen vorweisen. Die Zahl der Luftwaffen, die die A-29 Super Tucano betreiben, wächst aufgrund ihrer unübertroffenen Kombination von Funktionen stetig, was sie zur kostengünstigsten, zugänglichsten und vielseitigsten Wahl macht.

Für Luftstreitkräfte, die eine bewährte, umfassende, effiziente, zuverlässige und kostengünstige Lösung auf einer einzigen Plattform suchen, verbunden mit großer operativer Flexibilität, bietet die A-29 Super Tucano eine breite Palette von Missionen wie Luftnahunterstützung, Luftüberwachung, Spezialoperationen, Luftabwehr, JTAC, vorgeschobener Luftkontrolleur (FAC), Luft- und taktischer Koordinator (TAC), bewaffneter ISR, Grenzüberwachung, Aufklärung, Lufteskorte, Grund-, Einsatz- und Aufbauausbildung, Umstellung auf Luftüberlegenheitsjäger, JTAC/LIFT- und FAC-Ausbildung.