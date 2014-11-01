Nimbus-4

Schempp-Hirth: Nimbus-4 Der Nimbus-4 ist ein Hochleistungssegelflugzeug der Offenen Klasse. Bei den Piloten ist er wegen seiner hervorragenden FLugleistungen sehr beliebt. Spannweite: 26,40 m, Länge: 7,83 m, Beste Gleitzahl: 60 bei 110 km/h

Der Nimbus-4 stellt mit einer Spannweite von 26,40 m das derzeit grösste Segelflugzeug von Schemmp-Hirth dar. Der Erstflug war am 11. Mai 1990 auf der Hahnweide. Die Entwicklungsarbeiten dauerten 3 Jahre. Der Nimbus-4 wurde aus Erfahrungen des Nimbus-3, des Doppelsitzers Nimbus-3D und aus Erfahrungen mit der Flügelgeometrie des Discus entwickelt. Deshalb ist seine starke Rückpfeilung der Flügelvorderkante sehr charakteristisch. Das Basisprofil des Nimbus-4 ist eine Weiterentwicklung des Profils des Ventus mit einer Dicke von 14,3 Prozent. Schempp-Hirth hat bei diesem Flugzeug zum ersten Mal eine nach vorne klappbare Haube eingebaut. Den Nimbus-4 gibt es als Turbo, Selbststartender und als reines Segelflugzeug. Ab 1994 wurde der Nimbus-4D gebaut, die Doppelsitzerversion des Nimbus-4. Bei ihm sind die Querruder der Aussenflügel den Wölbklappen überlagert. Die Integraltanks an des Aussenflügeln können bei einsitzigem Fliegen bis zu 164 l Wasser aufnehmen.

Nimbus-4 (Archiv: Johannes Klaiber)

Technische Daten: Nimbus-4

Hersteller: Schempp-Hirth

Verwendung: Hochleistungseinsitzer

Klasse: Offene Klasse

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: 11. Mai 1990

