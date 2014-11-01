Nimbus-4
Schempp-Hirth: Nimbus-4 Der Nimbus-4 ist ein Hochleistungssegelflugzeug der Offenen Klasse. Bei den Piloten ist er wegen seiner hervorragenden FLugleistungen sehr beliebt. Spannweite: 26,40 m, Länge: 7,83 m, Beste Gleitzahl: 60 bei 110 km/h
Der Nimbus-4 stellt mit einer Spannweite von 26,40 m das derzeit grösste Segelflugzeug von Schemmp-Hirth dar. Der Erstflug war am 11. Mai 1990 auf der Hahnweide. Die Entwicklungsarbeiten dauerten 3 Jahre. Der Nimbus-4 wurde aus Erfahrungen des Nimbus-3, des Doppelsitzers Nimbus-3D und aus Erfahrungen mit der Flügelgeometrie des Discus entwickelt. Deshalb ist seine starke Rückpfeilung der Flügelvorderkante sehr charakteristisch. Das Basisprofil des Nimbus-4 ist eine Weiterentwicklung des Profils des Ventus mit einer Dicke von 14,3 Prozent. Schempp-Hirth hat bei diesem Flugzeug zum ersten Mal eine nach vorne klappbare Haube eingebaut. Den Nimbus-4 gibt es als Turbo, Selbststartender und als reines Segelflugzeug. Ab 1994 wurde der Nimbus-4D gebaut, die Doppelsitzerversion des Nimbus-4. Bei ihm sind die Querruder der Aussenflügel den Wölbklappen überlagert. Die Integraltanks an des Aussenflügeln können bei einsitzigem Fliegen bis zu 164 l Wasser aufnehmen.
Technische Daten: Nimbus-4
Hersteller: Schempp-Hirth
Verwendung: Hochleistungseinsitzer
Klasse: Offene Klasse
Anzahl Sitzplätze: 1
Erstflug: 11. Mai 1990
|Spannweite:
|26,40 m
|Länge:
|7,83 m
|Flügelfläche:
|17,86 m2
|Streckung:
|38,71
|Flächenbelastung:
|30 kg/m2 bis 44 kg/m2
|Leergewicht:
|430 kg
|Max. Geschwindigkeit:
|275 km/h
|Minimale Sinkgeschwindigkeit:
|0.38m/s
|Beste Gleitzahl:
|60 bei 110 km/h
|Bauweise:
|GFK