Boeing 787 Dreamliner erste Stall Tests

Die Testpiloten von Boeing haben im Januar mit dem Dreamliner Prototyp ZA001 erste Stall Tests durchgeführt, die Maschine verhält sich wie erwartet.

Cheftestpilot beim Boeing 787 Dreamliner, Mike Carriker, zeigte sich über das Verhalten der Maschine während der ersten Stall Tests sehr zufrieden. Bei diesen ersten Stall Tests reduzierten die beiden Testpiloten die Geschwindigkeit des Dreamliner indem sie die Schubhebel unter Beibehaltung der Höhe langsam auf Leerlauf brachten, die Geschwindigkeit der Maschine weiter aushungern liessen und nahe am Strömungsabriss wieder Schub gaben um den Dreamliner abzufangen. An die Abrissgeschwindigkeit tasteten sich die Testpiloten während dieses Testfluges langsam an, um das Verhalten der Maschine genauestens zu untersuchen. Diese ersten Stall Tests wurden in der Reiseflugkonfiguration erflogen, die Landeklappen und das Fahrwerk des Flugzeuges waren eingefahren. Die Geschwindigkeit wurde bei den letzten Tests bis zum ersten Schütteln der Maschine reduziert, auf die Zelle wirkten in dieser Phase des Fluges die anderthalbfache Erdbeschleunigung (1,5 g), an diesem Punkt wird der Schub wieder erhöht und die Maschine auf eine normale Geschwindigkeit beschleunigt. Die Stall Tests werden die Dreamliner Testpiloten noch lange beschäftigen, die ganzen theoretisch berechneten Werte müssen in allen Konfigurationen des Flugzeuges bestätigt werden. Diese Stall Tests gehörten in die initial airworthinessTestflugphase. Mike Carriker betonte, dass ein Linienflugzeug so ausgelegt ist, dass eine Cockpitbesatzung vor dem Strömungsabriss adäquat gewarnt wird und nie in einen solchen Geschwindigkeitsbereich einfliegen sollte.

Was passiert in diesem Grenzbereich?

Bei den Zulassungsflügen müssen alle Flugzeuge an ihre Grenzbereiche geflogen werden, um die berechneten Werte genau zu bestätigen. Die Stall Tests müssen zeigen, dass sich die Maschine, falls es zu einem Strömungsabriss kommen sollte, aus dieser kritischen Situation herausmanövrieren lässt. Die Fluggeschwindigkeit wird auf einen bestimmten Wert reduziert, dann wird bei einem vorbestimmten Schubwert der Anstellwinkel bis zum Buffeting Corner weiter erhöht, hier beginnt der Airliner in den meisten Fällen heftig zu schütteln, die Flügel fangen an zu schwingen, in diesem Moment löst sich die Luftströmung über dem Flügel langsam ab und die Maschine kommt in den Strömungsabriss und hat nunmehr zu wenig Auftrieb um sicher betrieben zu werden. Ein Verkehrsflugzeug oder ein Businessjet wird in diesem Fall die Nase von selber nach unten senken, um wieder Fahrt aufzunehmen. Bei einem sauber durchkonstruierten Airliner würde sich eine oszillierende Bewegung einstellen, in der die Maschine weder nach links noch nach recht stark abkippt und in ein Trudeln übergehen würde. Bei der oszillierenden Bewegung fängt das Flugzeug an zu sinken, um den fehlenden Triebwerkschub zu kompensieren. Die Linienflugzeuge haben jedoch automatische Sicherheitssysteme eingebaut, die einen Strömungsabriss verhindern sollten.

Link: Im Simulator wird von den Linienpiloten das beherrschen eines Strömungsabrisses erwartet.

