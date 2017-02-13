Mit Germania von Dortmund nach Usedom

Germania Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Für die schöne Ostsee macht Germania eine Ausnahme und fliegt innerdeutsch.

Im Spätsommer wird die grün-weiße Airline das Ruhrgebiet mit der Insel Usedom verbinden und immer samstags direkt von Dortmund nach Heringsdorf fliegen. Vom 02. September bis 28. Oktober 2017 setzt Germania auf dem gut einstündigen Flug von Dortmund nach Usedom ein Flugzeug des Typs Boeing 737-700 ein.

Usedom ist mit knapp 2.000 Sonnenscheinstunden im Jahr die sonnenreichste Region Deutschlands. Das sind allerbeste Voraussetzungen für einen Spaziergang an Europas längster Promenade, Radsport, Wandern, Reiten oder Golf spielen. Das Meer ist noch warm vom Sommer und sollten die Temperaturen schon abkühlen, entspannt das Rauschen der Wellen in zeitloser Regelmäßigkeit. “Das Angebot ist ein weiterer Schritt, Produkte abseits des Trubels der Hauptsaison anzubieten”, sagte Claus Altenburg, Director Sales bei Germania. Erholung-Suchende können den Sommer an der Ostsee verlängern, und in der Gegenrichtung macht die Verbindung Usedom – Dortmund auch einen Anschluss nach Palma de Mallorca möglich. Norddeutsche Gäste können dann leichter auf die spanische Insel gelangen. Ein ähnliches Nachsaison-Produkt fliegt Germania vom Flughafen Nordholz nach Palma de Mallorca im September und Oktober diesen Jahres.

“Die Insel Usedom ist ein beliebtes Reiseziel und auch nach den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen erfahrungsgemäß stark nachgefragt. Wir freuen uns sehr, die Verbindung nach Heringsdorf in diesem Jahr mit Germania als Airline-Partner anbieten zu können”, so Udo Mager, Geschäftsführer des Dortmunder Flughafens.

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