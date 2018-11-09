Sky Lease Cargo Frachter verunfallt

Sky Lease Cargo Boeing 747-400 Frachter (Foto: Team Spot-it)

Ein Sky Lease Cargo Boeing 747 Frachtflugzeug ist am 7. November 2018 auf dem Flughafen von Halifax verunfallt und wurde dabei schwer beschädigt, die Besatzung kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

Sky Lease Flug GG 4854 startete um 01:01 Lokalzeit auf dem Flughafen von Chicago O`Hare in Richtung Halifax. An Bord der Boeing 747-400F befanden sich vier Personen. Um 05:05 Uhr Lokalzeit setzte der Frachtjumbo zur Landung auf die Piste 14 an, dabei lief etwas schief. Die Piloten konnten den Großfrachter nicht vor dem Pistenende abbremsen und schlitterten über die Landebahn hinaus. Das Flugzeug wurde bei dieser Runway Excursion schwer beschädigt, die vier Besatzungsmitglieder hatten dabei mehr Glück, sie kamen laut unterschiedlichen Medienberichten mit leichten Blessuren davon und wurden deswegen vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.

Warum es zu diesem Unglück gekommen ist, muss nun eine Unfalluntersuchung zeigen.

Sky Lease Cargo Boeing 747 Frachtflugzeug Unglück (Foto: via Firebrigade Halifax Airport)

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Boeing 747-400F mit Baujahr 1997, der Jumbo war bei Singapore Airlines im Einsatz, bevor er durch Sky Lease Cargo im April 2017 gekauft wurde. Das Flugzeug ist in den USA unter der Immatrikulation N908AR zugelassen und hat die Baunummer 28026/1105. Der Frachtjumbo wurde bei diesem Unglück schwer beschädigt, das Fahrwerk wurde abgerissen und die Triebwerke auf der Innenseite des Flügels vollständig zerstört. Der Rumpf ist nach dem Flügel fast zerbrochen, wir gehen davon aus, dass die Maschine nicht mehr repariert werden kann.

Das Wetter

Das Wetter war schlecht. Die Wolken hingen auf einer Höhe zwischen 150 und 360 Metern, die Sichtweite gab der Flughafen mit 11,2 Kilometern an. Der Wind kam aus südwestlicher Richtung mit einer Stärke von rund 23 km/h, er frischte bis auf eine Geschwindigkeit von 33 km/h auf. Zum Unfallzeitpunkt regnete es leicht.

METAR zum Unfallzeitpunkt

CYHZ 070900Z 23013KT 7SM -RA BR BKN005 OVC013 14/14 A2967 RMK SF5SC3 SLP050 DENSITY ALT 800FT

CYHZ 070912Z 23011G18KT 8SM -RA BR SCT005 BKN012 OVC049 14/14 A2967 RMK SF4SC2SC2 SLP050 DENSITY ALT 800FT