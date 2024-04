Russischer Tu-22M3 Bomber abgestürzt

Tupolew Tu-22M3 Backfire (Foto: Russian Air Force)

Am 19. April 2024 ist ein Tupolew Tu-22M3 Schwenkflügelbomber über Russland abgestürzt, einer der vier Besatzungsmitglieder kam dabei ums Leben.

Der mittelschere Langstreckenbomber stürzte in der Nähe des Dorfes Bogomolov in der Region Stawropol ab. An Bord des Bombers befanden sich vier Personen, zwei Piloten und zwei Waffensystemoffiziere. Die vier Besatzungsmitglieder katapultierten sich mit dem Schleudersitz aus dem abstürzenden Bomber. Eine Person kam dabei ums Leben.

Absturzstelle Tu-22M3 Bomber (Foto: AviaPress)

Der zweistrahlige Bomber vom Typ Tupolew Tu-22M3 befand sich auf dem Rückflug von einem Angriff auf die Ukraine. Unklar ist, ob der Bomber von einer Boden-Luft-Lenkwaffe getroffen wurde, oder wegen eines technischen Problems abgestürzt ist. Videoaufnahmen zeigen, wie der mittelschwere Schwenkflügelbomber wie ein welkes Blatt vom Himmel fällt, dabei brannte das Heck des abstürzenden Jets.

Absturzstelle Tu-22M3 Bomber (Foto: AviaPress)

Das russische Verteidigungsministerium betonte, dass sich an Bord der abgestürzten Tu-22M3 keine Munition befunden habe und es keine Zerstörungen am Boden gegeben habe. Nach Aussagen Russlands ging der Bomber wegen eines technischen Problems verloren. Wir können uns durchaus vorstellen, dass der Tu-22M3 Bomber durch die russische Flugabwehr versehentlich abgeschossen wurde, die Ukraine verfügt über keine Boden-Luft-Abwehrwaffen mit einer so grossen Reichweite.