Very Light Jets sind Cool

In einer Rezession gelten Reisen in den kleinen Very Light Jets als echte Alternative zu den Flügen mit grösseren Business Jets.

Als man in den Geschäftsleitungen beim Reisen noch nicht so eng kalkulieren musste, standen Flüge auf noblen Business Jets noch ganz oben in der Wunschliste der Führungskräfte. Heute müssen alle sparen und dies kommt den Anbietern von Taxiflügen mit kleinen Very Light Jets gerade recht, heute gelten diese Flüge bei den Geschäftsleuten wieder als Cool. Die Anbieter von Reisen in kleineren Jets fliegen in den USA langsam wieder aus dem Windschatten der grossen Business Jets, diese Welle wird früher oder später nach Europa schwappen und den neuen Marktteilnehmern in diesem Reisesegment auftrieb verleihen.