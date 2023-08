Piper Meridian mit Garmin 1000

Piper Aircraft hat ihr Reiseflugzeug Piper Meridian mit dem Avionik Paket G1000 von Garmin zertifiziert.

Piper ist nach eigenen Angaben in der Lage ab sofort ihre Meridian mit dem neuen Garmin 1000 auszuliefern. Die G1000 Avionik besteht aus zwei 10,4 Inch Bildschirmen für die primäre Fluglagesteuerung und einer 15 Inch grossen Multifunktionsanzeige. Das G1000 gehört zu den modernsten Avionik- Ausrüstungen in der General Aviation, das System wurde 2003 vorgestellt und wird von 11 Flugzeugproduzenten in mehr als 30 Flugzeugen eingesetzt. Link: Piper Link: Garmin G1000 Video zum G1000