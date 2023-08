Pilatus lieferte den 1000sten PC-12 aus

Die Pilatus Flugzeugwerke AG konnte am 15. Juli 2010 den 1000sten PC-12 ausliefern, dieser Meilenstein unterstreicht die Beliebtheit des effizienten Turboprop.

Oscar J. Schwenk, Verwaltungsratspräsident und CEO der Pilatus Flugzeugwerke AG würdigte am 15. Juli 2010 die Bedeutung dieser historischen Auslieferung: „Die traditionellen Pilatus Eigenschaften wie effiziente Operation, solide Bauweise, extreme Vielseitigkeit und überdurchschnittliche Wirtschaftlichkeit bildeten die Grundlagen für alle PC-12, die wir gebaut haben. Der heutige PC-12 NG, hier durch den 1000. repräsentiert, ist in vielen Punkten fortschrittlicher als der erste PC-12, der 1994 ausgeliefert wurde. Nichtsdestotrotz halten wir uns immer noch an die gleichen Grundsätze, welche das PC-12 Programm so erfolgreich werden liessen.“ Der neue Besitzer des eintausendsten PC-12 ist David Fountain aus Halifax, Kanada. Es ist dies bereits sein dritter PC-12 und wie schon seine ersten beiden PC-12 wird er auch diesen selber fliegen. Er kaufte alle drei Flugzeuge vom V. Kelner Pilatus Center, dem exklusiven Pilatus Vertriebs- und Servicecener für Kanada in Thunder Bay. Im Rekordjahr 2009 konnten erstmals 100 PC-12 ausgeliefert und ausserdem die Übergabe des 900. PC-12 gefeiert werden. Seit seiner Einführung 1994 erhöhte sich die Anzahl verkaufter PC-12 ständig und er wurde zu einem der bestverkauften Turboprop-Geschäftsflugzeuge der Welt. Der vielseitige PC-12 erfüllt diverse Rollen weltweit: Geschäftsreisen, Personen- und Frachttransporte, Ambulanz- und Notfalleinsätze, Such- und Rettungsflüge, Verbindungsflüge oder auch Luftüberwachungen. Über 2,6 Millionen Flugstunden hat die gesamte PC-12 Flotte schon absolviert, tausende davon unter schwierigsten klimatischen und operationellen Bedingungen. „Es gibt kein anderes Flugzeug auf der Welt, das mit dem PC-12 vergleichbar ist“, sagt Herr Fountain. „Die Grösse, Geschwindigkeit, Reichweite und die Schweizer Qualität sind ausserordentlich – und es ist eine reine Freude, ihn zu fliegen.“