Lufthansa schliesst 2008 erfolgreich ab
Lufthansa und ihre Tochtergesellschaft Swiss transportierten im Jahr 2008 zusammen mehr als 70 Millionen Passagiere.
In den zwölf Monaten des vergangenen Jahres beförderte Lufthansa alleine 57 Millionen Gäste, das sind 1,2 Prozent mehr als 2007. Der Verkehr stieg um 3,5 Prozent bei ebenfalls um 4,9 Prozent angestiegener Kapazität. Daraus ergab sich mit 78,6 Prozent eine um 1,1 Prozentpunkte kleinere Auslastung als im Vorjahr. Lufthansa Cargo verbuchte 1,7 Millionen Tonnen Fracht, was einer Abnahme der Masse um sechs Prozent entspricht. Die Auslastung im Cargo Bereich sank um 3,2 Prozentpunkte auf 65,8 Prozent. Insgesamt zählten Lufthansa und Swiss 70 Millionen Passagiere, 12,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Anzahl der Flüge kletterte um 10.9 Prozent auf 830.819.