Lufthansa will 1 Mia Euro sparen

Die Deutsche Lufthansa will im nächsten Jahr Kosten in der Höhe von einer Millarde Euro einsparen.

Die deutsche Zeitung Handelsblatt berichtete heute von einem Schreiben an die Angestellten der deutschen Fluggesellschaft. Darin teilt Christoph Franz von der Lufthansa mit, dass das Passagier Geschäft die anfallenden Kosten in diesem Jahr nicht decke. Die Resultate des zweiten Quartals zeigten eine Fortdauer des negativen Trends, der bereits das erste Quartal beherrschte. Deshalb werde Lufthansa Massnahmen zur Einsparung von einer Milliarde Euro treffen. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt hatte die Fluggesellschaft angekündigt 300 Millionen Euro sparen zu wollen, weitere Details zu den geplanten Schritten werde sie Ende Monat bekannt geben.