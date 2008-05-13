Lufthansa weiterhin gut unterwegs

Die Deutsche Lufthansa glänzt im April weiterhin mit soliden Zuwachsraten. Im April 2008 flogen mit der Lufthansa und deren Regional Tochter Cityline 5,031 Millionen Passagiere.

Gegenüber dem Vorjahresapril konnte Lufthansa die Passagiere um 8,5 Prozentpunkte steigern. Das zusätzliche Angebot wurde vom Markt nicht komplett absorbiert, deshalb resultierte eine leicht schwächere Auslastung von 77,7 Prozent (Vorjahr 78,9 Prozent). Die Lufthansa Cargo transportierte im April 154.000 Tonnen Fracht, das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Addiert man die Passagierzahlen der Tochtergesellschaft Swiss International Air Lines zum Volumen der Lufthansa, so Transportierte die deutsche Unternehmung 6,166 Millionen Fluggäste.