Offene Fragen beim Cirrus Jet

Der neue SF50 Vision Kleinjet von Cirrus befindet sich in der Flugerprobung, wann er zugelassen wird ist weiterhin unklar.

Bereits im August 2009 haben wir berichtet, dass Cirrus für die Erprobung, Zulassung und den Produktionsbeginn des SF50 Vision frisches Kapital benötigen wird. Vor ein paar Tagen erklärte Geschäftsführer von Cirrus, Brent Wouters, dass er weiterhin nicht wisse, wann der neue Kleinjet die Zulassung bekommen werde und wann die ersten Maschinen ausgeliefert würden. Er betonte gegenüber zukünftigen Besitzern, dass es während den beiden vergangenen Jahren schier unmöglich war, frisches Kapital aufzunehmen. Cirrus forciert das Testflugprogramm so gut wie möglich und konzentriert sich momentan hauptsächlich auf Designanpassungen beim Vision, grössere Investitionen mussten bereits ins nächste Jahr verschoben werden, da neue Financiers nicht in Sicht sind. Der einmotorige SF50 wird zu einem Preis von 1,72 Millionen US Dollar zu haben sein. Nach Angaben von Cirrus liegen für den SF50 Vision bereits mehr als 400 Bestellungen vor.