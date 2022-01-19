Lufthansa Cargo hat neuen SAF Kunden

Lufthansa Cargo will CO2 Ausstoss weiter verringern (Foto: LH Cargo)

Wachsende Allianz für die Umwelt: DB Schenker und Lufthansa Cargo begrüßen Lenovo auf ihren CO2-neutralen Frachtflügen.

Ein weiterer Großkunde aus der IT-Branche schließt sich DB Schenker und Lufthansa Cargo auf ihrem Weg zu grüneren Lieferketten an: Lenovo, weltweiter Anbieter von Hardware-Technologie, lässt nun wöchentlich 20 Tonnen Fracht von Shanghai (PVG) nach Frankfurt am Main (FRA) fliegen. Der CO2-neutrale Frachtflug ist die einzige regelmäßige Vollcharterverbindung der Welt, die zu 100 Prozent durch Sustainable Aviation Fuel (SAF) abgedeckt ist. SAF wird aus Bioabfällen gewonnen, zum Beispiel aus gebrauchten Speiseölen. Bei den transportierten Produkten handelt es sich um Laptops, Notebooks und PCs für Privat- und Firmenkund:innen.

Thorsten Meincke, Vorstand für Luft- und Seefracht bei DB Schenker: „Unsere einzigartigen SAF-Vollcharterflüge helfen Unternehmen dabei, ihre Sendungen nachhaltiger zu gestalten. Lenovo ist ein wichtiger Kunde für diese bahnbrechende Initiative und ein Beispiel dafür, dass Verlader einen echten Wandel hin zu grüneren Transporten anstreben und umsetzen. Wir freuen uns auf weitere Vorreiter, die ihre Transporte mit uns dekarbonisieren möchten.“

Gareth Davies, Leiter für Logistik bei Lenovo: „Nachhaltigkeit ist entscheidend für unser Geschäft und unsere Mission, intelligentere Technologien für alle zu entwickeln. Wir sind stolz darauf, unsere Angebote durch die Zusammenarbeit mit DB Schenker und Lufthansa Cargo weiter zu verbessern. Sowohl für Unternehmen wie Privatpersonen ist es von enormer Relevanz, Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit zu ergreifen. Wir freuen uns über diese neue Partnerschaft.“

Ashwin Bhat, Vorstand Produkt und Vertrieb bei Lufthansa Cargo: „Unser Bündnis mit DB Schenker zur Vermeidung von CO2-Emissionen gewinnt weitere Unterstützer. Eine wachsende Anzahl von Kund:innen erkennt, dass wir für unser gemeinsames Ziel branchenübergreifend zusammenarbeiten müssen. Nur gemeinsam können wir etwas bewegen. Mit unseren SAF-Flügen leisten wir Pionierarbeit.“

Im April 2021 haben DB Schenker und Lufthansa Cargo die weltweit erste regelmäßige SAF-gedeckte Vollcharterverbindung zwischen Frankfurt und Shanghai gestartet. Das gemeinsame Angebot wird über den gesamten Winterflugplan fortgesetzt. Das von den Triebwerken emittierte CO2 ist ausschließlich jenes, das die Pflanzen, die für die Herstellung etwa von Speiseöl genutzt werden, der Atmosphäre während ihrer Photosynthese entzogen haben. Aus den daraus entstehenden Bioabfällen wird das SAF raffiniert.

Mit der Entscheidung für die von DB Schenker in Kooperation mit Lufthansa Cargo angebotenen SAF-Flüge spart Lenovo wöchentlich rund 20 Tonnen konventionelles Kerosin pro Flug und damit 62 Tonnen Treibhausgase (CO2e Well-to-Wheel) ein. Zudem werden die rund 16 Tonnen CO2e, die bei der Herstellung und dem Transport des SAF anfallen (Upstream-Emissionen), durch Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen. Insgesamt wird so vollständige Klimaneutralität erreicht.

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