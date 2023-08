Flugzeugauslieferungen in der General Aviation weiter rückläufig

In den ersten drei Monaten 2009 wurden 41 Prozent weniger Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt ausgeliefert.

FIRST QUARTER SHIPMENTS OF AIRPLANES MANUFACTURED WORLDWIDE 2008 2009 CHANGE Pistons 399 179 -55.1% Turboprops 89 92 +3.4% Business Jets 297 191 -35.7% Total Shipments 785 462 -41.1% Total Billings $5.30B $4.34B -18,2%

Diese Zahlen veröffentlichte die General Avaition Manufacturers Association. GAMA Chef Pete Bunce spricht von sehr harten Zeiten in der General Aviation. Im ersten Quartal des laufenden Jahres wurden 462 Flugzeuge ausgeliefert, dies entspricht einem Aderlass von 41 Prozentpunkten. Der Umsatz belief sich in den ersten drei Monaten auf 4,34 Milliarden US Dollar, das waren 18,2 Prozentpunkte weniger als in der gleichen Vorjahresperiode. Am stärksten traf es das Segment der Kleinflugzeuge mit Kolbenantrieb, dort gingen die Auslieferungen um 55 Prozent zurück, bei den Jets sank die Naschfrage um 36 Punkte und bei den Turboprops wurden 3 Prozent mehr Flugzeuge nachgefragt. In der Branche mussten bereits 15.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze abgebaut werden.