Embraer Phenom 300 in Indien zugelassen

Indiens Luftfahrtbehörde DGCA hat dem Embraer Phenom 300 Very Light Jet die Lufttüchtigkeit zugesprochen.

Der Kleinjet von Embraer wurde in Brasilien, den USA bereits im Dezember 2009 zugelasen, jetzt darf die Maschine auch in Indien betrieben werden. Der brasilianische Flugzeugbauer hat bekannt gegeben, dass der Phenom 300 jetzt in annähernd vierzig Ländern immatrikuliert und betrieben werden darf. Die Entwicklungsarbeiten der Phenom 100 und Phenom 300 Kleinjets wurden 2005 in Angriff genommen, die beiden Very Light Jets haben sich bereits mehr als 250 Mal verkauft. Die Phenom 300 ist zu einem Preis von 8,14 Millionen US Dollar zu haben und besticht durch eine hohe Reisegeschwindigkeit von 830 km/h und einer maximalen Reichweite von 3300 Kilometern.