Embraer Phenom 100 in China zugelassen

Chinas Luftfahrtbehörde CAAC hat dem Embraer Phenom 100 Very Light Jet die Lufttüchtigkeit zugesprochen.

Bei dem Phenom 100 handelt es sich um den ersten Very Light Jet aus dem Hause Embraer, ergänzt wird dieses Modell durch den leicht grösseren Phenom 300. Der Phenom 100 hat am 12. Dezember 2008 die US amerikanische Zulassung erhalten, die europäische EASA Zulassung folgte am 24. April 2009. Embraer spricht beim Phenom 100 von einem Entry Level Executive Jet, sein maximales Abfluggewicht liegt unter 10.000 Pfund (4.540 kg) und fällt dadurch in die Klasse der Very Light Jets. Der Phenom 100 kann vier Passagiere über eine Distanz von 2.182 Kilometer transportieren und erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 390 Knoten (722 km/h). Angetrieben wird der Phenom 100 durch zwei Pratt & Whitney Canada PW617F-E Triebwerke. Die Auslieferungen der ersten Maschine fand Mitte Dezember 2008 statt. Weltweit stehen mehr als 150 Phenom 100 im Einsatz.