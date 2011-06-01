Embraer liefert 200sten Phenom 100 aus

Atlas Air Service Phenom 100E (Foto: Atlas Air Service)

Embraer kann bei seinem kleinsten Businessjet einen weiteren Meilenstein vermelden, der 200ste Kleinjet ging Mitte Mai an die Swift Aviation Group.

Embraer spricht bei dem Phenom 100 von einem Entry Level Executive Jet. Der Phenom 100 kann man zu der Gruppe der Very Light Jets zählen, sein maximales Abfluggewicht liegt unter 10.000 Pfund (4.540 kg). Der Jet kann vier Passagiere über eine Distanz von 2.182 Kilometer transportieren und erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 390 Knoten (722 km/h). Angetrieben wird der Phenom 100 durch zwei Pratt & Whitney Canada PW617F-E Triebwerke. Der Phenom 100 wurden am Markt sehr gut aufgenommen, dies bestätigt der neu erreichte Meilenstein.