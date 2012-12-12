Mit British und Iberia flogen mehr Passagiere

British Airways und Iberia transportierten im November 2012 zusammen 4,171 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Plus von 7,4 Prozentpunkten.

Die beiden Airlines sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst und melden die Verkehrszahlen jetzt unter dem gemeinsamen Holding Dach. Das Angebot an Sitzplatzkilometern ist im Berichtsmonat November um 1,2 Prozentpunkte auf 17,322 Milliarden erhöht worden. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,6 Prozentpunkte auf 13,365 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung legte um 1,9 Prozentpunkte auf immer noch als eher schwach zu bezeichnende 77,2 Prozent zu. Die Frachtleistung ist um 2,2 Prozentpunkte auf 1.800 Millionen Tonnen Kilometer angestiegen. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres sind bei British und Iberia 50,563 Millionen Passagiere zugestiegen, dies waren 5,8 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.