British und Iberia melden mehr Passagiere

British Airways und Iberia transportierten im Februar 2013 zusammen 3,611 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Plus von 1,4 Prozentpunkten.

Die beiden Airlines sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst und melden die Verkehrszahlen jetzt unter dem gemeinsamen Holding Dach. Das Angebot an Sitzplatzkilometern ist im Berichtsmonat Februar um 4,4 Prozentpunkte auf 15,571 Milliarden vermindert worden. Die Nachfrage verschlechterte sich 2,4 Prozentpunkte auf 11,706 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung konnte um 1,3 Prozentpunkte auf 75,2 Prozent gesteigert werden. Mit den beiden Fluggesellschaften flogen im vergangenen Jahr 54,600 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Anstieg von 5,6 Prozentpunkten.