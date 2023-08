British und Iberia melden mehr Passagiere

British Airways und Iberia transportierten im Oktober 2012 zusammen 4,901 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresoktober ist dies ein Plus von 7,5 Prozentpunkten.

Die beiden Airlines sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst und melden die Verkehrszahlen jetzt unter dem gemeinsamen Holding Dach. Das Angebot an Sitzplatzkilometern ist im Berichtsmonat Oktober um 2,7 Prozentpunkte auf 18,887 Milliarden erhöht worden. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,2 Prozentpunkte auf 15,212 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung legte um 0,4 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent zu. Die Frachtleistung ist um 2,4 Prozentpunkte auf 1.975 Millionen Tonnen Kilometer angestiegen. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres sind bei British und Iberia 46,394 Millionen Passagiere zugestiegen, dies waren 5,6 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.