Comlux kauft zwei Global 7000 Jets

Die Business Jet Betreiberin Comlux hat bei dem kanadischen Flugzeugbauer Bombardier zwei Global 7000 Langstreckenjets in Auftrag gegeben.

Das Unternehmen Comlux wurde 2003 in Zürich ins Leben gerufen und betreibt eine gemischte Flotte von Business Jets. Comlux führte als erster Kunde 2007 einen Airbus A318 Elite Business Jet ein und hat einiger dieser Maschinen im Aircraft Management. Am 8. Dezember 2010 gab Bombardier bekannt, dass Comlux zwei Global 7000 Business Jets in Auftrag gegeben hat. Comlux betreibt bereits zwölf Challenger und Global Jets.