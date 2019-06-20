Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Mai 2019 insgesamt 865 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 5,9 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um 5,2 Prozent auf 2,762 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 5,2 Prozent auf 2,357 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 85,3 Prozent und hat sich somit nicht verändert.