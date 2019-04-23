Mit Scoot flogen mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im März 2019 insgesamt 914 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 5,2 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmärz um 10,9 Prozent auf 2,961 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 6,3 Prozent auf 2,531 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 85,5 Prozent und hat sich somit um 3,7 Prozentpunkte verschlechtert.