Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Juli 2019 insgesamt 962 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 5,4 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 2,9 Prozent auf 3,087 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um zwei Prozent auf 2,682 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 86,9 Prozent und hat sich somit um 1,9 Prozentpunkte verschlechtert.